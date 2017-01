3. januar 2017 ob 14:01 Avstrija

20 let projekta „Slovenski kozolec“

Foto: kultura-natura.si

Dva mejnika sta v nevladnem gibanju „Kultura-natura Slovenija“ v žarišču: 2017 mineva 20 let, odkar je projekt (Ne)znano zamejstvo „posoda z vsebino“, decembra pa so začeli s celoletnim jubilejnim dogajanjem ob 20-letnici projekta „Slovenski kozolec“.

Celoletno jubilejno dogajanje

S pogledom na več kot 600 ekskurzij med Trstom, Gorico, Celovcem in Monoštrom je predsednik gibanja Slavko Mežek izredno zadovoljen, ko se ozira na 20 let, odkar obstaja projekt (Ne)znano zamejstvo. Mežek napenja lok med preteklostojo in sedanjostjo: nad 120-krat je razstava „Slovenski kozolec“ navdušila ljubitelje slovenskega ljudskega stavbarstva v Sloveniji. Naslednji dogodek v tem sklopu bo 4. februarja 2017 na Zilski Bistrici.

Mežek: „Projekt raste od spodaj navzgor“

Minister prevzel pokroviteljstvo

S pismom podpore je prizadevanjem in lastnikom kozolcev izrazil naklonjenost tudi slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki je prevzel tudi častno pokroviteljstvo. O dogodku 4. februarja na Zilski Bistrici Slavko Mežek, predsednik gibanja Kultura-natura.si, dodaja, da bo „Slovenski kozolec“ spet povezal Ziljane, Krajevno skupnost Rut – Grant, Baško grapo in Innichen, pokrovitelj pa bo generalni konzulat RS v Celovcu.

Povezava: Projekt „Slovenski kozolec“

Več na slovenci.orf.at