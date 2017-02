13. februar 2017 ob 11:38 Avstrija

Dijaki nižje stopnje prepričali v smučanju

Uspešne dijakinje Slovenske gimnazije. Foto: Orf

Na Osojščici so dijaki Slovenske gimnazije poskrbeli za zgodovinski uspeh: obe ekipi nižje stopnje - dekliška in fantovska - sta na smučarskem tekmovanju koroških šol osvojili prvo mesto in bosta zastopali Koroško na avstrijski šolski olimpiadi, ki bo meseca marca v Saalbach-Hinterglemmu na Salzburškem.

Tudi v okraju močan nastop

Slovenska gimnazija s tem prispeva polovični koroški kader za avstrijsko šolsko olimpiado. Na šolskem prvenstvu okraja Celovec pa se je kvalificiralo enajst dijakov in dijakinj Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence za koroško prvenstvo v alpskem smučanju. Vidljivost je bila pri obeh veleslalomih zaradi megle precej slaba, rezultati pa za slovenske dijake in dijakinje tem bolj sončni in razveseljivi, je zapisal Niko Ottowitz na spletni strani gimnazije.

Povezava: Slovenska gimnazija - izidi

Več na slovenci.orf.at