22. februar 2017 ob 14:07 Avstrija

Pozivata k nadaljevanju dialoga

Zunanji minister Karl Erjavec in glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser. Foto: Ziga Zivulovic jr./Bobo

„Še čas za pojasnila in razlage“ V zvezi z zapletom glede nove deželne ustave na Koroškem je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) po seji koroške deželne vlade v Celovcu v torek ugotovil, da zakonodajni postopek teče, so pa še naprej mogoča tako pomenska pojasnila kot dodatne razlage.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec (DeSUS) je v torek sprejel koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ), s katerim sta govorila o vprašanju vpisa slovenske narodne skupnosti v osnutek nove koroške ustave. Po pogovoru sta dejala, da podpirata nadaljevanje dialoga.

Pomembno je, da prvo omembo slovenske narodne skupnosti ohranimo v središču pozornosti, je zapisano v dvojezični tiskovni izjavi deželnega glavarja. „Marsikaj je uspelo razložiti“, srečanje ocenjuje Kaiser in opozarja tudi na to, da bodo dodelana semantična pojasnila, dodatno naj bi z razlago odpravili obstoječe nesporazume.

Želita odgovorno in konstruktivno politično razpravo

Na pogovoru v Ljubljani sta Erjavec in Kaiser izrazila razumevanje za zaskrbljenost predstavnikov slovenske narodne skupnosti, ki menijo, da bi navedba nemškega jezika kot deželnega jezika v predlogu ustave lahko privedla k restriktivni razlagi manjšinskih pravic. Zato podpirata nadaljevanje dialoga in pozivata k odgovorni in konstruktivni politični razpravi. Le tako bo možno najti konstruktivno rešitev, ki bo odražala legitimna pričakovanja slovenske narodne skupnosti in hkrati omogočila politični konsenz na Koroškem.

Iskali bodo še natančnejšo formulacijo

Erjavec je pozdravil odločenost Kaiserja, da bi v okviru prihodnjega postopka parlamentarne razprave in sprejemanja koroške deželne ustave iskali še natančnejšo formulacijo. Sicer pa sta se strinjala, da je bil v času mandata Koroške koalicije za prihodnost pod vodstvom deželnega glavarja Kaiserja s pomočjo stalnega dialoga s predstavniki slovenske narodne skupnosti dosežen pomemben napredek pri izboljšanju njihovega položaja na Koroškem, kot tudi opazna okrepitev obojestranskega spoštovanja, strpnosti in sprejemanja, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Slovenski zunanji minister in koroški deželni glavar podpirata prizadevanja za priznanje kulturne in jezikovne raznolikosti na Koroškem, ki izhajajo iz zgodovinske prisotnosti Slovencev na tem območju. Prva jasna in nesporna omemba slovenske narodne skupnosti v koroški deželni ustavi je zaradi tega tudi zgodovinski korak k sobivanju med slovensko in nemško govorečimi prebivalkami in prebivalci Koroške, so na ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) zapisali v sporočilu za javnost.

„Narediti vse, da se izognemo škodi, ki bi nastala“

Erjavec in Kaiser sta poudarila, da je treba narediti vse, da bi se izognili škodi, ki bi lahko nastala za Avstrijo, za Koroško, Slovenijo in celotno prebivalstvo na Koroškem, katerega del je tudi slovenska narodna skupnost. Kaiser je priložnost izkoristil tudi za to, da je zunanjega ministra opozoril na želje in potrebe nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, so še sporočili z MZZ.

Več na slovenci.orf.at