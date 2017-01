4. januar 2017 ob 16:00 Avstrija

Varčevanje najprej prizadene kulturo

Janko Malle. Foto: Youtube

„Novejša kulturna politika ni olajšala kulturnega in še zlasti slovenskega kulturnega delovanja, saj vsi varčevalni ukrepi najprej zarežejo v kulturo in prizadenejo predvsem kulturne iniciative“. Misel s spletnega portala Slovenske prosvetne zveze odseva tudi iz pogovora s poslovodjo organizacije Jankom Mallejem o letu 2016.

Vedno nižja finančna sredstva v kulturi

V soboto, 7. januarja 2017, bo imela Slovenska prosvetna zveza medtem 65. Slovenski ples, najstarejšo osrednjo družabno prireditev koroških Slovencev na začetku leta. Rekli bi temu nova gospoda v izbrani družbi, ki v sproščenem ozračju daje korak novemu letu. Prijetno prijateljevanje pa ne spremeni dejstva, da je bilo leto 2016 zaznamovano s prilagajanjem kulturnih in izobraževalnih programov vedno nižjim finančnim sredstvom v kulturi - tako iz Avstrije, kakor Slovenije. Na svojem spletnem portalu SPZ med drugim ugotavlja:

»Novejša kulturna politika ni olajšala kulturnega in še zlasti slovenskega kulturnega delovanja, saj vsi varčevalni ukrepi najprej zarežejo v kulturo in prizadenejo predvsem kulturne iniciative. Kljub temu je SPZ uspelo ohraniti vse segmente svoje dejavnosti, nekatere – k & k, Haček in gledališki abonma – pa je uspešno razvila na novo«.

Kljub krajšanju ohraniti obstoječe

Kakor za Slovensko prosvetno zvezo poudarja poslovodja Janko Malle, osrednja kulturna organizacija kljub krajšanju financ skuša ohraniti, s čimer je pred leti začela. Tu gre zlasti za stalnice, v sklopu katerih Malle še posebno omenja izvenšolske dejavnosti za mlade na področju jezikovne in kulturne vzgoje.

