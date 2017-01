13. januar 2017 ob 12:33 Avstrija

Zmagovalci govorniškega natečaja

V Šentpetru je v četrtek potekal govorniški natečaj. Foto: Vincenc Gotthardt

Val Vovk Petrovski, dijak 6.b razreda Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu, je zmagovalec govorniškega natečaja, ki ga ob podelitvi Tischlerjeve nagrade razpisujeta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza. Izbor je potekal v četrtek.

Bo spregovoril na podelitvi Tischlerjeve nagrade

Drugo mesto je osvojila Simona Stoilkova iz Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru, tretja pa je postala dijakinja Slovenske gimnazije Laura Sturm. Tekmovanja so se udeležili dekleta in fantje Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije v Celovcu in Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Zmagovalec bo s svojim govorom o temi „Koliko šteje moj glas na volitvah“ nastopil tudi na podelitvi Tischlerjeve nagrade 20. januarja.

