28. februar 2017 ob 10:00 Hrvaška

Davorka Guštin: "Vpis nas ne skrbi!"

Začetek pouka slovenščine v vrtcu Reka

Spodbudna novica prihaja z Reke. Pobuda za učenje slovenščine v reškem vrtcu se uspešno uresničuje in manj kot pol leta je bilo treba, da zaživi. Ob podpori pristojnega oddelka mestnih oblasti, vodstva vrtcev in predvsem zavzetosti ravnateljice Davorke Guštin se 1.3.2017 začenja krajši program vzgojno-izobraževalnega dela s predšolskimi otroki, pripadniki slovenske narodne manjšine. Že jeseni bi ga radi razširili na celodnevni program v slovenščini.

O programu, ki je brezplačen in odprt tudi za druge zainteresirane, je vodstvo vrtcev starše obvestilo tudi z objavo na spletni strani, posebej razveseljivo pa je, da so ga napovedali kot pripravo na celodnevni program v slovenščini, ki ga želijo v reškem vrtcu uvesti jeseni.

Oblikovali smo skupino, imamo program in vzgojiteljico, ki govori slovensko in bo vodila krajši program učenja slovenščine, je minuli četrtek na srečanju sodelujočih pri programu in predstavnikov slovenske skupnosti z velikim zadovoljstvom povedala ravnateljica reških vrtcev Davorka Guštin.

"Začenja se krajši program učenja slovenskega jezika, namenjenega predvsem pripadnikom slovenske narodne manjšine, pa tudi vsem drugim, ki bi se želeli učiti slovenski jezik oziroma otrokom, ki jih bodo starši prijavili za ta program. Dolgo časa je bil naš problem, kako najti vzgojitelja, kompetentnega, strokovnega, ki obenem tudi govori slovenski jezik. In to smo uspeli zagotoviti, z izvrstno vzgojiteljico Laureto Španjol."

Od prvega marca bo tako v vrtcu potekal program učenja slovenskega jezika, po eno uro dvakrat na teden, in to ob ponedeljkih in sredah od 16.30 do 17. 30 ure. Anketa, ki so jo naredili med starši je pokazala, da je zanimanje za učenje slovenskega jezika in vodstvo vrtca upa, da bodo starši, ki so se tedaj pozitivno odzvali, svoje otroke prijavili.

Zaenkrat je prijavljenih pet otrok. Ali bo to dovolj, ravnateljice ne skrbi:

"Minimum pri nas ne obstaja, prepričana sem, da bomo s toliko volje in želje po programu program tudi začeli, s tistimi, ki se bodo prijavili, a prepričana sem, da se bo njihovo število kmalu povečalo."

Od pobude, prvič dane pred skoraj desetletjem, je poleg grenkega priokusa, ker je kmalu zamrla, ostal program, verificiran in še vedno veljaven, ki bo zdaj zaživel tudi v praksi.

Več o programu in odzivih zainteresiranih staršev pa lahko slišite v oddaji Sotočja.