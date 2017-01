11. januar 2017 ob 13:54 Hrvaška

In memoriam Martin Bizjak

V 88. letu starosti nas je umrl Martin Bizjak, umetnik, publicist, kulturnik velikega kova.

Martin Bizjak. Foto: skdistra.hr

Bizjak je bil ustanovni član Slovenskega kulturnega društva Istra iz Pulja, ki je s svojim znanjem in voljo bogatil in plemenitil programe društva. Zdaj se je pridružil velikim trem, njegovim sodobnikom - Rotarju, Orlu in Štandekerju, ki jih je izredno cenil in o njih tudi napisal knjigo. V njegovem zadnjem intervjuju, ki ga je dal za društveni časopis Mavrica je povedal, da so to bili preprosti ljude, ki so radi opravljali svoje poklice, imeli radi življenje in si pomagali med sabo.

Martin Bizjak je rad opravljal svoje delo. Bil je vizionar, edinstven in neponovljiv.

Pulj je z njim izgubil velikega meščana in kulturnika, ki se je s številnimi deli, zapisal v njeno zodovino.

Slovenija je izgubila plemenitega in zavednega rojaka, ki je dobro ime in ugled širil izven meja domovine.

Vir: Slovensko kulturno društvo Istra