17. februar 2017 ob 13:32 Hrvaška

Prešernov dan med Slovenci v Zadru

Člani Slovenskega kulturnega društva Lipa Zadar so obeležili slovenski kulturni praznik in izbrali novo vodstvo društva

Darja Jusup, Cveto Šušmelj in Tatjana Kurajica Foto: Foto Mladen Masar

člani SKD Lipa Zadar in gostje na proslavi v Mestni knjižnici Foto: Foto Mladen Masar

Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar je desetega februarja pripravilo dvanajsto redno letno skupščini, na kateri so predstavili poročilo o delovanju v lanskem letu, program delovanja v prihodnje in izvolili novo vodstvo. Za predsednico so soglasno ponovno izbrali Darjo Jusup. Za je med drugim povedala, da bo društvo nadaljevalo s spodbujanjem mednacionalnega sodelovanja, prav tako pa tudi z ohranjanjem slovenskih običajev in jezika. Še posebej je izpostavila uspešno delovanje Slovencev v Zadru in njihovo vključenost v hrvaško družbo.

Člani so za podpredsednico društva izvolili Rafaelo Štulina, tajnica in koordinatorica društvenih sekcij bo Andreja Malta, predsednica nadzornega sveta Katarina Bezić, za predsednika mirovnega sveta pa so izvolili Draga Klinarja.

Kulturno društvo Lipa Zadar šteje 82 članov. V Zadarski županiji živi 280 Slovencev, med njimi 158 v mestu Zadar. Društvo nima svojih prostorov, člani se sestajajo v prostorih Združenja kapitanov in poročnikov trgovske mornarice.

Leto 2016 je bilo za društvo zelo dejavno, je poročala stara/nova predsednica Darja Jusup. Pripravili so deveto likovno kolonije v Turnju in spremljajoče razstave z bogatim kulturnim programom. S Turističnim uradom Sv. Filipa in Jakova so sodelovali v projektu Sejem cvetja in Ladja-knjigarna, ladja-kulture. Sooblikovali so tudi Noč muzejev. Z Domoznanskim muzejem Biograd na moru so pripravili razstavo Mostovi prijateljstva. Društvo je pripravilo tudi samostojno razstavo Pie Bajlo ob njenem 70. rojstnem dnevu in predstavilo tretjo knjige v založbi društva Lipa z naslovom V pesmi potisnjena, avtorice Marije Ivoš, članice Lipe.

Proslava s slovensko poezijo in slovensko pesmijo

Proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku so pripravili v Mesni knjižnici Zadar. Poleg članov društva so prišli tudi številni gostje, med njimi dr. Barbara Riman z Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, ki je spregovorila o pomenu Prešernovega dneva- slovenskega kulturnega praznika. Slovenci smo edini na svetu, ki imamo in praznujemo svoj kulturni dan kot državni praznik.

Med gosti so bili tudi podpredsednik Sveta za nacionalne manjšine Republike Hrvaške in predsednik Koordinacije narodnih manjšin Zadarske županije Veselko Čakić, predsednica Makedonskega društva Biljana Mirjana Majić in predsednik društva Albancev v Zadru Adem Shala.

V kulturnem programu se je s svojo pesmijo Slovenija predstavila Andreja Malta, Pia Bajlo je recitirala pesmi svojega očeta, Marija Ivoš pa svoje pesmi iz zbirke V pesmi potisnjena. Vse tri so članice Lipe Zadar. Nastopil je tudi Mešani pevski zbor Slovenskega kulturnega društva Triglav iz Splita, ki je pod vodstvom profesorice Tatjane Kurajice izvedli splet pesmi. Predsednik splitskega društva Cveto Šušmelj pa je spregovoril je o uspešnem in dolgoletnem sodelovanju SKD Triglav in SKD Lipa Zadar. Za prijetno počutje in pogostitev pa so poskrbeli pridni članice in člani Lipe.

Darja Jusup