3. marec 2017 ob 13:36 Italija

50. Kraški pust v sliki

Znameniti Kraški pust je letos dočakal svoje že 50. izvedbo. Vreme je bilo naklonjeno in je na openske ulice ob pustnih vozovih in skupinskih maskah privabilo številne obiskovalce. Za vse, ki ste letošnjo pustno povorko zamudili, je tu posnetek pestrega dogajanja, kot so ga zabeležile kamere Deželega sedeža RAI za FJK iz Trsta.