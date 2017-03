1. marec 2017 ob 09:44 Italija

Deželni parlament FJK za zastopanost Slovencev v Rimu

Večina deželnih svetnikov je v omiljeni obliki podprla predlog predstavnika Slovenske skupnosti Igorja Gabrovca. Pozic se nanaša tudi na Furlane in Nemce.

Dvorana Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine v Trstu.

Parlament Furlanije Julijske krajine je danes pozval parlament v Rimu, naj v volilni zakonodaji prizna olajšano prisotnost predstavnikom jezikovnih manjšin v deželi, med njimi tudi Slovencem. Med predlagatelji te spremembe je podpredsednik deželnega parlamenta Igor Gabrovec. Za nekoliko omiljeno zahtevo v primerjavi s prvotno so glasovali tudi predstavniki leve sredine.

Italija naj pri pripravi nove zakonodaje za prihodnje parlamentarne volitve v državi spoštuje načelo olajšanih postopkov za izvolitev Slovencev, Furlanov in Nemcev iz Furlanije - Julijske krajine.

Predlagatelj zahteve, član stranke Slovenska skupnost, Igor Gabrovec: "Skupaj s Furlani zahtevamo posebne pogoje - tako kot velja za Južno Tirolsko, tako kot velja za dolino Aoste - da neka skupnost, ki je priznana, ki je avtohtona, ki hoče biti avtonomna, samostojno izbira svojega predstavnika v rimskem parlamentu."

Sprejeta zahteva temelji tudi na dveh razsodbah ustavnega sodišča, ki zaščito jezikovnih manjšin v Italiji priznavata kot eno temeljnih načel državne ustavne ureditve. Za vlado in parlament sicer ni zavezujoča, je pa politični pritisk na zakonodajno in izvršno oblast.

Spomnimo, da so slovenski poslanci in senatorji v Rim doslej odhajali zaradi dobre volje levičarskih strank, ki so svoji listi dodali slovenskega kandidata z možnostjo izvolitve. V narodnostnih vrstah so naklonjeni tudi oblikovanju t. i. enoimenskega volilnega okrožja s kraji, v katerih so Slovenci večinsko prebivalstvo.

Mirjam Muženič

Vir: Radio Koper