Doktor, psi in smrt: prvenec Marka Filipčiča

Roman so predstavili pri Sireni

Foto: Primorski dnevnik

BARKOVLJE - Marko Filipčič, doktor medicine, stomatologije in izvedenec v bioloških alternativnih zdravstvenih metodah, doma z Opčin, je avtor romana Doktor, psi in smrt, ki so ga pred prazniki predstavili v klubu Sirena v Barkovljah.

Roman pomeni prvenec avtorjevega več kot sedemletnega ustvarjalnega dela, ki posega na aktualna družbena, družinska in osebna področja. Filipčič je podrobneje predstavil nastajanje romana in njegovo vsebino ter se še zlasti posvetil šestim orginalnim slikam, ki jih je po njegovem naročilu z dodelanimi motivi in celotno kompozicijo ustvarila tržaška slikarka Monica Kirchmayer.

Avtor pravi, da je zgodba romana, ki je izšel v samozaložbi in obsega približno 180 strani oz. štiri dele s po sedmimi poglavji, skoraj neverjetna, kljub temu pa meji na verjetnost. Dotika se zgodovinskih tem, umetnostne zgodovine, ezoterike, alkimije, moderne farmakologije, predvsem pa endokrinologije. Poda se tudi na področje veterine, etologije, medicine, genetike, biologije, etike ipd.

»Zgodba, ki jo opisujem, lahko postane zanimiva, ko zadobi humanizacijo domačih živali, v tem primeru psov, zelo aktualna problematika moderne družine, vprašanja s področja etike in biologije, medicine, farmakologije, antropologije idr. Sledi neizprosna eksplozija človeških nagonov, kateri dam pečat neustavljive animalizacije sodobnega človeka. Vso to problematiko obogatim s podatki iz tradicije (alkimije, zgodovine, numerologije, teologije...). Marsikaj, kar opisujem v romanu, ima včasih tudi značaj srhljivke. Doživel sem to, tudi z dilemami, ki pestijo človeka na življenjski poti, bolj ali manj motiviranega za določena spoznanja, tudi z osebnim trpljenjem. Veliko prostega časa tudi izven zobozdravniškega dela sem posvetil raziskovanju na medicinskem področju in pisanju romana,« je v nagovoru številnim obiskovalcem povedal Filipčič in v razgovoru razkril marsikatero skrivnost, ki jo bi sicer pozoren bralec le stežka zaznal med vrsticami. Dotaknil se je tem, ki bodo marsikoga obogatile in ga spodbujale k branju še dodatne literature. Še posebej za mlado generacijo je delo neobičajno in zanimivo. Tekst je avtor obogatil z likovno opremo, ki je nastajala tri leta v sodelovanju z umetnico Kirchmayerjevo, ki je razumela simboliko in pripravila šest slik z naslovi: Drevo življenja (na naslovnici), Ego s krokodilom, Novi Arkan s št. 23, marginalno hrbtišče te slike, Bachove rože in Melanoholija z ugodnim razpletom. Teh šest originalnih avtorskih slik z izbrano simboliko skuša posredovati razna življenjska sporočila.

Sicer pa se roman, ki se tekoče bere in je poln slikovitih in bogatih prispodob, začenja s prologom Dostojevskega in zaključuje s Tolstojevim epilogom. Dogodki in osebe v romanu so izmišljeni. Opombe na spodnjih straneh in druga sporočila ne obremenjujejo romana. Nekatera poglavja pa se začenjajo z začetnicami HCON, ki predstavljajo štiri osnovne elemente stvarstva. Bralec v romanu najde nekatere črke v besedah, označene z veliko začetnico ali z rdečo barvo, ki se vežejo na kabalo. V romanu so tudi mitološki motivi. Roman se odlikuje tudi z originalnim kazalom, ki z žogicami različnih velikosti in barv ponazarja 28 poglavij in spominja na koščeno piščal iz arheologije z 28 luknjicami, staro 28.000 let.

Filipčič je občinstvu na predstavitvi v Barkovljah, kjer so se zbrali tako ljubitelji literature kot tudi likovne umetnosti, predvsem pa avtorjevi prijatelji, predstavil zgodbo in njena skrita sporočila s poudarkom na razlagi ezoteričnih slik. Vsi so si zaželeli, da bi knjigo prevedli tudi v italijanski jezik. Po prijetnem razgovoru v nadaljevanju je avtor tudi podpisal svoje delo, ki so ga priporočali v branje vsem generacijam.

Olga Knez



