14. marec 2017 Italija

Konvencija z RAI potrjuje obveze do Radia Trst A in slovenske TV

Veliko razočaranje furlanske skupnosti, ki se čuti izigrano

Foto: Primorski dnevnik

RIM - Ministrski svet je na zadnji seji (petek, 10.3.) predhodno obravnaval in načelno privolil v novo konvencijo med državo in radiotelevizijsko ustanovo RAI, ki jo bo dokončno odobril v prihodnjih tednih. Vlada bo formalno pooblastila ministra za gospodarski razvoj Carla Calendo, da z RAI podpiše ustrezno servisno pogodbo. Sodeč po neuradnih vesteh, nova konvencija potrjuje vse obveze do radijskih in televizijskih programov RAI v slovenskem jeziku. Da je tako je deželni odbornik Gianni Torrenti včeraj zagotovil slovenski generalni konzulki Ingrid Sergaš in konzulki Tanji Mljač.

Novost predstavlja dejstvo, da je vlada v konvencijo prvič vključila sardinski jezik in s tem sprejela predlog Dežele Sardinije. Poleg Slovencev, Francozov iz Aoste, Nemcev in Ladincev z Južne Tirolske, se torej v novi konvenciji pojavijo Sardinci, medtem ko so iz nje izpadli Furlani. To je povzročilo negodovanje nedavno ustanovljene deželne skupščine furlanske jezikovne skupnosti, katere predsednik Diego Navarria je ostro protestiral pri predsednici Dežele Debori Serracchiani. Slednja je v uradni izjavi ožigosala izločitev furlanskih radijskih in televizijskih programov iz konvencije in v zvezi s tem zahtevala poseg predsednika vlade Paolo Gentilonija. Konvencija je doslej zagotavljala devetdeset ur radijskih sporedov v furlanskem jeziku, ni pa omenjala televizije.

Sodeč po pisanju Messaggera Veneta, Navarria povsem po nepotrebnem omenja slovensko manjšino in domnevne različne tratmaje med nemško, ladinsko, slovensko skupnostjo na eni ter furlansko skupnostjo na drugi strani. Če je furlanska skupnost diskriminirana, kot trdi Navarria, zato gotovo niso odgovorne druge manjšine, začenši s slovensko.

Predsednik skupščine furlanske skupnosti je kritičen predvsem do ministrice Marie Elene Boschi. Ministrica naj mu bi obljubila, da bo nova konvencija ne le ohranila skrb za radijske programe v furlanščini, temveč tudi uvedla obveze za televizijske programe v tem jeziku. »Sedaj smo ostali popolnoma praznih rok,« obžaluje Navarria, ki zahteva poseg Dežele in tudi furlanskih parlamentarcev.



