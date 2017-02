20. februar 2017 ob 10:45 Italija

Kraški pust trka na vrata

Jubilejna 50. izvedba

Foto: Primorski dnevnik

Trinajst vozov in enajst skupin bo prihodnjega 25. februarja, na pustno soboto, na Opčinah oblikovalo 50. izvedbo Kraškega pusta, ki se je iz sprva skromne prireditve, ki si jo je pred pol stoletja zamislila skupina zanesenjaških navdušencev, razvila v dogodek na zelo visoki ravni, ki v sodelovanju tudi s sovodenjskim Karnivalom povezuje pustne navdušence in vasi s Tržaškega in Goriškega ter tudi s slovenske strani meje, predvsem pa predstavlja trenutek povezovanja in druženja med mladimi. Tudi to je bilo slišati na včerajšnji popoldanski predstavitvi 50. Kraškega pusta v hotelu-restavraciji Valeria na Opčinah, kjer so o pobudi govorili predsednik odbora Kraškega pusta Igor Malalan ter članici Beti Starc in Metka Šinigoj ob prisotnosti letošnjega pustnega kraljevskega para, ki ga tvorita kralj Pekec Suhi Teč in kraljica Pija, ki jo teran zvija. Kraljevski par letos torej ne prihaja iz vasi, ki je slavila na lanskem pustu, ampak so ga za to priložnost izžrebali med vsemi dosedanjimi kralji in kraljicami Kraškega pusta, vedno za to priložnost pa sta kralj in kraljica oblekla čisto nova kraljevska oblačila, delo »kraljevske šivilje« Nerine Ferfolja.

Kraški pust je še edini, ki daje mladim možnost, da sami šivajo obleke. Srednja starost pustarjev, ki sodelujejo pri vozovih, znaša okoli 25-26 let, kar je zelo pozitivno in zagotavlja, da bo Kraški pust trajal še nadaljnjih 50 let, letošnja prireditev pa bo zelo bogata, pravijo organizatorji, ki so na včerajšnji predstavitvi tudi obudili spomin na začetke openskega pustnega praznika.

Podroben spored dogajanja v okviru 50. Kraškega pusta, ki se bo začelo prihodnjo sredo, 22. februarja, ko bodo v dvorani ZKB na Opčinah ob 20.30 predstavili dokumentarec Pust je naš, ki je nastal v sodelovanju s slovenskim programom deželnega sedeža radiotelevizije RAI, objavljamo na drugem mestu. Naj tu omenimo le, da bo prireditev dosegla vrhunec na pustno soboto, 25. februarja, ko se bo ob 14. uri začel tradicionalni sprevod, na katerem bo nastopilo 13 vozov in 11 skupin, pri čemer je novost ta, da bodo s svojim vozom sodelovali Briščiki, s skupino pa Ferlugi, medtem ko bodo gostje ptujski Kurenti.

Kraški pust poteka v sodelovanju z Občino Trst, v imenu katere je pozdravil odbornik za turizem Maurizio Bucci, ki je kraške pustarje povabil k sodelovanju na Tržaškem pustu in izrazil upanje v prihodnje tesnejše sodelovanje med tržaškim, kraškim in miljskim pustom za ovrednotenje teritorija. Dežela FJK je letos nudila nekoliko večji prispevek, je dejal deželni svetnik Stefano Ukmar, medtem ko je repentabrski župan Marko Pisani kraljevski pustni par pozval, naj skuša najti mlad par za Kraško ohcet, predsednik rajonskega sveta za Vzhodni Kras Marko De Luisa pa upa v ugodno vreme. Kraški pust so podprli številni sponzorji na čelu z Zadružno kraško banko, v imenu katere je pozdravil predsednik Adriano Kovačič. Prvič pa je bil prisoten tudi Miljski pust s tamkajšnjo občinsko upravo, v imenu katere je odbornica Mirna Viola izrazila priznanje predvsem izdelovalcem vozov in oblek: brez njih namreč pusta v Trstu, na Opčinah in v Miljah ne bi bilo.

Ivan Žerjal



Več novic na www.primorski.eu