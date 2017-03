13. marec 2017 ob 08:21 Italija

Pavlu Petričiču bi bil takšen optimizem gotovo zelo všeč

Na šolskem dvorišču približno šesto ljudi - Pozdravi uglednih gostov

Foto: Primorski dnevnik

ŠPETER - V Benečiji je bil včeraj pravi pomladni dan. Iz Špetra so se lepo videli Mužci in Krn, ter seveda Kolovrat in rahlo zasneženi Matajur. Pravo pomladno vzdušje je bilo tudi na dvorišču dvojezične šole, kjer je več sto ljudi (po oceni nekaterih vsaj šesto, če ne več) pozdravilo ponovno odprtje šole in obenem njeno poimenovanje po Pavlu Petričiču. Brez njegove trme, vztrajnosti in vizionarstva bi danes šole najbrž ne bilo, je povedala prva ravnateljica in Petričičeva tesna sodelavka še iz časov Mlade brieze Živa Gruden. »Ime te določa, ti pomaga, da se znajdeš in da rasteš,« jo je dopolnila njena naslednica Sonja Klanjšček.

Praznično prireditev je uvedel domači župan Mariano Zufferli. Občinski upravitelj je veliko naredil za obnovitev šole, ki jo danes obiskuje 276 malčkov v vrtcu ter osnovni in srednji šoli. V imenu staršev je pozdravila Elena Domenis. Dvojezični zavod je predstavila kot nekakšen čudež, v katerega je v začetku malokdo verjel, a danes predstavlja pedagoški zgled, ki ga je vredno posnemati.

Z Domenisovo je soglašal predsednik videmske pokrajinske uprave Pietro Fontanini. Dvojezičnost je po njegovi oceni dodana vrednost za človeka in za okolje, odlična naložba za prihodnost. Poslanka Tamara Blažina, ki ji je špetrska šola od vedno zelo pri srcu, je prepričana, da bi bil Petričič zelo ponosen nad tako zasnovano šolo in nad njeno vse močnejšo vraščenostjo v beneško stvarnost. »Dosegli smo zelo pomembne cilje in sedaj moramo stremeti po novih,« je pristavila parlamentarka, ki je izrecno omenila možnost ustanovitve dvojezične višje srednje šole.

Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) sta spregovorila v imenu slovenske manjšine. Dvojezična državna šola ni nastala v puščavi in sama od sebe, njeni predhodniki so bili Mlada brieza, Barčica moja in Zavod za slovensko izobraževanje. Vse to se je rojevalo in razvijalo na prostovoljni ravni, brez vsakršne pomoči javnih uprav oziroma ustanov, ki so vsaj v začetku zavirale in celo nagajale tem naporom. Pri vseh teh pobudah je sodeloval prej učitelj in nato srednješolski profesor Petričič, katerega se je v imenu deželne vlade hvaležno spomnil tudi podpredsednik Sergio Bolzonello. Izpostavil je vlogo Dežele pri spodbujanju jezikovnih različnosti in tudi pri krepitvi vsestranskega gospodarskega in kulturnega sodelovanja s Slovenijo. Obnovljeno šolo sta blagoslovila duhovnika Michele Zanon v italijanščini, ter Božo Zuanella, eden zadnjih beneških Čedermacev, v slovenščini.

Prireditev so pod vodstvom dinamičnega Davida Clodiga obogatili mladi in manj mladi pevci Fajnabande in Mali Julerji ter glasbena skupina Zmotjens. Vse je izpadlo optimistično, veselo in s pogledom naprej, brez nepotrebne jokavosti ali samopomilovanja. Kot se spodobi za praznik. Res lepa popotnica za šolo Pavla Petričiča.



Sandor Tence



Več novic na www.primorski.eu