20. februar 2017 ob 11:17 Italija

Poslušajmo drug drugega!

O sledeh fronte iz prve svetovne vojne in spomeniku slovenskim vojakom, ki so ga postavili šele lani, o problemih, ki pestijo mlade v Italiji, o tem, kje smo izgubili Evropo in tudi o Doberdobu čez 50 let

Ljubitelj stripov in zapriseženi “metalec”, ki je ženo Poljakinjo spoznal na seminarju slovenščine, ima preprost nasvet za boljše življenje vseh nas: “Le poslušati bi morali drug drugega.”

Dr. Fabio Vižintin, župan občine Doberdob, magister odnosov z javnostmi in doktor sociologije, je kritičen do razmer v Evropi, ker so politiki potem, ko so dosegli prost pretok denarja, storitev in ljudi, pozabili na pravice državljanov. “Če želimo, da bo Evropa delovala, moramo priti do socialne Evrope. Pravice, ki jih imamo v določeni državi, bi morale imeti vse države.”

Študiral je v Italiji, Franciji, na Malti, v Nemčiji in na Poljskem, zato prisega na medkulturno sodelovanje. Župan kraja z večinskim slovenskim prebivalstvom, z eno najboljših slovenskih šol v Italiji in jezerom z enim najbolj pestrih biotopov, je postal pri triintridesetih. “V doberdobsko šolo se vpisujejo tudi italijanski otroci. Njihovi starši ugotavljajo, da jim učenje drugega jezika samo koristi. Poleg tega pa sem opazil trend, da ljudje, ki se prej niso imeli za Slovence, zdaj odkrivajo svoje slovenske korenine.”

Prepričan je, da je bolj pomembno to, da mora biti v statutu občine zapisana zaveza o zavračanju vojne in spoštovanju raznolikosti, od kulturnih do verskih, kot to, da pred občinsko stavbo plapola zastava miru, ki je v Doberdobu ni že več kot deset let.

Nataša Zanuttini