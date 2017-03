3. marec 2017 ob 09:05 Italija

Prenova objekta na Vrdelski cesti: časovnica ukrepov beleži zamude

Vprašanja narodnih domov v Ul. Filzi in pri Sv. Ivanu ter Trgovskega doma v Gorici gre obravnavati ločeno

Foto: Primorski dnevnik

Kje se nahajamo v zvezi s problematiko narodnih domov, konkretno Narodnega doma v Ul. Filzi, Narodnega doma pri Sv. Ivanu in Trgovskega doma v Gorici? V preteklih tednih je bilo o tem veliko govora, prav tako je bilo (ponovno) slišati predloge o možni preusmeritvi sredstev, namenjenih npr. za obnovo Narodnega doma pri Sv. Ivanu, Stadionu 1. maj. Kakšna pa je trenutna situacija treh objektov, za katere 19. člen državnega zaščitnega zakona št. 38/2001 določa vrnitev oz. izročitev v uporabo manjšini? Vodja pravne posvetovalnice pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi Livio Semolič, ki od vsega začetka sledi problematiki narodnih domov, opozarja, da gre ta vprašanja obravnavati ločeno, saj gre za tri različne postopke: pri Sv. Ivanu je v igri Dežela FJK, v Ul. Filzi tržaška univerza, v zvezi s Trgovskim domom v Gorici pa državna domena.

V pričujočem članku se želimo posvetiti predvsem vprašanju Narodnega doma pri Sv. Ivanu, glede obnove katerega je deželna vlada FJK 23. junija lani odobrila predhodni načrt in okvirno vsoto, potrebno za obnovo, pri izvajanju postopka pa prihaja do zamud. Pravzaprav je do prve zamude prišlo že lani, saj je časovnica predvidevala odobritev predhodnega načrta že marca 2016, a je deželna vlada kot že rečeno to storila 23. junija. Septembra lani bi bili morali tudi imenovati zunanje načrtovalce, a tudi tu je prišlo do zamude: rok za prijavo na razpis za izbiro načrtovalcev je namreč zapadel šele 15. februarja letos in še nimamo podatka o tem, koliko kandidatov se je prijavilo. V teku pa je faza odobritve dokončnega načrta, nato mora priti še vse ostalo, se pravi ureditev, odobritev in potrditev veljavnosti izvršilnega načrta, dodelitev del na podlagi razpisa, izročitev in začetek del ter zaključek del in končni preizkus. Decembra leta 2018 bi moral biti na podlagi te časovnice svetoivanski Narodni dom nared, a spričo zamud je vprašanje, če bo takrat do tega res prišlo. Vsekakor je stavba Narodnega doma v tem času po Semoličevih besedah predmet preverjanj deželnih funkcionarjev.

Za obnovo objekta na Vrdelski cesti je deželna uprava namenila 3,5 milijona evrov, kot smo že večkrat pisali, pa bi se morala v prenovljeno stavbo, ki ji bodo dodali tudi prizidek, vseliti Slovenski raziskovalni inštitut ter Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice. SLORI in odsek NŠK bi si delila drugo nadstropje, v delu pritličja bi našla svoj prostor skladišča za hrambo gradiva odseka, v drugem delu pa bi uredili nov oddelek knjižnice, namenjen dijakom srednjih šol. V nekdanji stari dvorani bodo uredili večjo čitalnico, manjša pa bi našla prostor na odru (prostor bi bil za okoli 66.000 naslovov, trenutno pa še ni padla odločitev, kateri oddelek knjižnice bi šel k Sv. Ivanu). Kot že rečeno, bodo stavbi na podlagi načrta dodali tudi prizidek, kjer bodo uredili večnamensko dvorano ter prostore za manjše skupine, ob prenovljeni stavbi pa bodo uredili tudi manjši park, kjer bi lahko imeli tudi prireditve na prostem.

Ivan Žerjal



