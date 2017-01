11. januar 2017 ob 13:38 Italija

Šola v Špetru končno obnovljena

Novo leto so učenci edine dvojezične šole v Benečiji začeli v prenovljeni in povečani stavbi, v katero se se vrnili po sedmih letih.

Učenci dvojezične šole v Špetru v Benečiji so se razveselili novih prostorov v pisanih barvah. Foto: TV Koper

Za prebivalce Beneške Slovenije je bil ponedeljek, 10. januarja 2017, pomemben dan. Učenci dvojezične šole v Špetru in njihovi učitelji so prvi dan pouka v novem koledarskem letu začeli v popolnoma prenovljenih in deloma novih prostorih nekdanje šole, ki so jo morali zaradi potresne varnosti pred sedmimi leti na hitro izprazniti. Čez dva tedna se jim bodo pod skupno streho pridružili še malčki iz dvojezičnega vrtca. Dan se je začel poln pričakovanj, s pesmijo najmlajših. Navdušeni so bili prav vsi. Velike in svetle prostore v pisanih barvah so občudovali tako učenci kot starši.

V šoli je rekordnih 282 otrok iz 25 občin, nekaj jih je tudi iz Slovenije. Zanje skrbi 45 zaposlenih. Kljub dolgemu delu na treh začasnih lokacijah je šola s kakovostnim delom v slovenskem in italijanskem jeziku le rastla. Predsednica sveta šole Elena Domenis je napovedala, da bo v prihodnjem letu 8 osnovnošolskih razredov, po dva oddelka za vsak letnik.

Dobre tri milijone evrov so vložili v prenovo nekdanje šole. Dozidali so 8 učilnic, veliko kuhinjo in knjižnico. Nova telovadnica ostaja želja za prihodnje čase. Ravnateljica Sonja Klanjšček je povedala, da še vedno nimajo niti določene opreme za knjižnico, za večnamenske učilnice in laboratorije. V prihodnjih tednih bodo uredili še staro obzidje za šolo in z njim povezano dvorišče ter parkirišča.

Zvočni prispevek Mirjam Muženič:

Prispevek v Primorski kroniki: