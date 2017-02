14. februar 2017 ob 08:05 Italija

Špetrska dvojezična šola bo nosila ime po Pavlu Petričiču

Poimenovanje bo 11. marca - Pričakujejo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

Špetrska dvojezična šola Pavla Petričiča. Foto: Primorski dnevnik

ŠPETER - Dvojezična večstopenjska šola v Špetru, ki se je januarja letos po sedemletnem »izgnanstvu« vrnila v svoje prenovljene prostore, bo dobila ime po znanem beneškem kulturnem in družbenem delavcu, šolniku ter osebnosti, ki je med najbolj zaslužnimi za razvoj dvojezičnega šolstva v Benečiji, Pavlu Petričiču. Zadevni odlok, ki sta ga skupaj izdala vodja Deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko krajino Pietro Biasiol in vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini, je bil objavljen na spletni strani Deželnega šolskega urada.

Špetrska šola bo tako nosila uradno dvojezično ime Istituto comprensivo Paolo Petricig - Večstopenjska šola Pavel Petričič, s čimer se zaključuje postopek, ki se je bil začel leta 2015: 12. januarja tistega leta se je namreč učni zbor špetrske šole izrekel za poimenovanje po Pavlu Petričiču, 30. junija istega leta pa je predlog osvojil tudi zavodski svet. Predlog je nato šel svojo pot, 2. februarja lani je ugodno mnenje o njem sprejel občinski odbor Občine Špeter, 5. februarja istega leta pa še videmska prefektura. To je prižgalo zeleno luč za odlok, ki sta ga kot že rečeno izdala Biasiol in Giacomini in s tem seznanila videmsko prefekturo, Občino Špeter, pokrajinski šolski urad v Vidmu in Dvojezično večstopenjsko šolo v Špetru.

Novico so v špetrski šoli sprejeli z velikim zadovoljstvom ob ugotovitvi, da se rešujejo odprta vprašanja. Poimenovanje bo tako nadvse primerno zaokrožilo slovesnost, ki bo prihodnjega 11. marca potekala ob uradni predaji namenu prenovljenega sedeža v Ažlinski ulici v Špetru. Takrat bodo tudi odkrili ploščo z novim imenom šole, pri čemer je napovedano, da se bo slovesnosti udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. (iž)



