Travnik »oživljajo« tudi Slovenci

Vinoteki, restavraciji in frizerskima salonoma sta se pravkar pridružili trgovina, v kateri popravljajo in prodajajo telefone, ter trgovina za domače živali

Travnik se počasi prebuja in ponuja priložnosti za nove podjetniške izzive. Obnovljeni osrednji goriški trg je v prejšnjih letih spremenil svoj videz, v zadnjem obdobju pa se spreminja tudi njegova ponudba, saj so nekdanje zgodovinske obrate nadomestili novi lokali in trgovine. »Na Travniku je mogoče zaznati nek nov utrip, kar je zasluga denarnega priliva iz sklada Pisus in tudi podjetniške iniciative posameznikov,« pravi občinska odbornica Arianna Bellan. Kot je Primorski dnevnik že poročal, so januarja s sredstvi iz evropskega sklada Pisus začeli obnavljati kavarno Vittoria. S pomočjo tega sklada so že lani obnovili tudi prostore vinoteke Mama Angela, odprli restavracijo Moscardino bistrot in frizerski salon v Raštelu. Lastna denarna sredstva so zasebniki vložili v frizerski salon na Travniku, kjer je v zadnjem tednu prišlo do odprtja še dveh novih dejavnosti: danes bo začela obratovati trgovina Smart Ok, v kateri bodo popravljali in prodajali mobilne telefone, pred točno tednom dni pa se je strankam predstavila trgovina za domače živali, opremo in hrano za pse ter mačke Dog DeLuxe.

Zanimivo je, da lahko med posamezniki, ki vlagajo v razvoj Travnika, naletimo na več tujih državljanov. Trgovino z mobilnimi telefoni odpira Italijan albanskih korenin Marjol Cekrezi, vse več pa je tudi slovenskih podjetnikov. »Travnik in Raštel sta zelo privlačna za slovenske vlagatelje,« potrjuje Bellanova, ki izpostavlja tudi kavarno Andrejke Perhavec v Raštelu. Od slovenskih podjetnikov na Travniku smo včeraj k pogovoru povabili 40-letno Karolino Schlegel iz Ajdovščine, ki se je pred kratkim odločila za odprtje trgovine Dog DeLuxe, in 40-letnega Iztoka Četrtiča s Kojskega, ki je ponudbo uspešne vinoteke Mama Angela avgusta lani dodatno nadgradil s sredstvi iz sklada Pisus.

»Gorica mi je bila že od malih nog zelo všeč. Odkar sem odrasla, se vsako soboto čez mejo odpravljam na kavo. Mesto je lepo, ima svojo dušo,« odgovarja Karolina Schlegel na vprašanje, zakaj se je odločila za odprtje trgovine ravno v Gorici. Dog DeLuxe ponuja pasjo hrano, pasja ležišča, oblačila, prehranska dopolnila in najrazličnejše kakovostne pripomočke za dobrobit psičkov in mačk. »Ponujamo le izbrano pasjo hrano z naravnimi sestavinami, saj se izogibamo kemijskim proizvodom. Poleg tega so strankam na voljo surovo meso in piškotki slovenskih proizvajalcev,« poudarja naša sogovornica, ki omenjene artikle ponuja tudi preko istoimenske spletne trgovine, tako pasja ležišča kot oblačila pa sama izdeluje v Ajdovščini s pomočjo mame Dragice. »S kužki se ukvarjam, odkar sem stara 16 let. Sprva sem se spraševala, zakaj psi raztrgajo pasja ležišča, ne raztrgajo pa postelj oz. kavčev. Ugotovila sem, da tiči problem v trdoti podlage. Tako sem z računalnikom oblikovala ležišče in tkanino. Leta 2012 sem svoje izdelke objavila na facebooku, ker sem naletela na veliko zanimanja, sem se odločila, da bom obiskala najrazličnejše sejme in odprla spletno trgovino, zamislila pa sem si tudi zimske in vodoodporne plašče. Artikle naročajo stranke iz Nemčije, Španije, Srbije, s Češkega in Hrvaškega, sedaj pa sem se odločila za dodaten korak naprej oziroma za odprtje trgovine v Gorici. Sprejela sem neke vrste riziko. Doslej sem na določen odziv že naletela na facebooku in instagramu, v trgovino pa je že vstopilo nekaj radovednežev,« zaključuje Karolina Schlegel.

Na Travniku pa je s svojo vinoteko Mama Angela že od septembra 2014 prisoten Iztok Četrtič. »Tedaj sem uvidel, da ima trg velik razvojni potencial, ponudila pa se mi je priložnost, da se vselim v te prostore, ki sem jih obnovil. Na splošno mi je bila Gorica vedno všeč, saj je lepo mesto z zgodovinskim jedrom, ki je sicer značilno za velemesta, Nova Gorica pa ga nima. Poleg tega je vinska kultura v Italiji zelo razvita, sami pa ponujamo vina tako slovenskih kot italijanskih proizvajalcev iz Brd,« pravi Četrtič, ki si želi, da bi na Travniku in v Raštelu zaživelo še več trgovin in obratov. »Verjamem, da se bo Travnik dodatno razvil tudi po zaslugi priložnosti, kakršen je bil sklad Pisus. S tovrstnimi denarnimi sredstvi smo namreč razširili prostore vinoteke, tako da imamo sedaj tudi trgovino, v kateri prodajamo domače proizvode, povečali pa smo tudi letni vrt, tako da smo sedaj še bolj opazni. Obnovljeni in moderni lokali so namreč bolj prikupni in lahko privabijo še več obiskovalcev,« poudarja Četrtič.

Če se torej Travnik razvija, se nekatere druge ulice v mestnem središču praznijo. Vse bolj žalosten je npr. pogled na Garibaldijevo ulico, kjer smo priča neusmiljenemu zapiranju trgovin. »Travnik je vse bolj živ, skoraj vsi trgovski prostori so zapolnjeni na korzu Verdi. Garibaldijeva ulica še vedno miruje, sama pa se sprašujem zakaj, saj se nahaja v samem mestnem središču, poleg tega ima v neposredni bližini kar dve parkirišči,« zaključuje odbornica Arianna Bellan. (av)



