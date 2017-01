18. januar 2017 ob 14:20 Italija

Uveljavitev manjšin na parlamentarni ravni

Dr. Milan Brglez in Franco Iacop. Foto: Barbara Žejavac (dz-rs.si)

Predsednik državnega zbora Slovenije (DZRS) Milan Brglez je sprejel predsednika deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine (FJK) Franca Iacopa, s katerim sta poudarila pomen uveljavljanja narodnih manjšin na parlamentarni ravni v obeh državah.

Nagovril potrebo primerne zastopanosti Slovencev

Brglez je v torek v izjavi po koncu srečanja dejal, da je v pogovoru z Iacopom izpostavil potrebo po primerni zastopanosti slovenske narodne skupnosti v Italiji na ravni države ter primerno upoštevanje zaščitnega zakona pri reformi deželne upravne zakonodaje.

„Manjšin ni dovolj zaščiti, pomembno jih je ovrednotiti,“ pa je dejal Iacop. Ob tem pa izpostavil pomen multikulturnosti in večjezičnosti tega prostora ter da morajo biti manjšine vključene v vsakodnevno življenje, saj predstavljajo dodatno vrednost v tem prostoru. V deželnem svetu FJK že deluje slovenska manjšina, ki so ji celo olajšali prisotnost, je še povedal Iacop. Poudaril pa je, da je treba posvetiti več pozornosti prisotnosti in delovanju manjšine na občinski ravni. Prisluhnil pa je tudi Brglezu, ki je izrazil potrebo po uveljavljanju manjšin na državni ravni.

Podrobno predstavil dogajanje v Italiji

Iacop je sicer Brglezu podrobno predstavil dogajanje v Italiji po referendumu o ustavnih spremembah in rešitvah, ki jih išče FJK, da bi ohranili in izboljšali možnosti političnega predstavništva narodnih skupnosti. Predstavil je tudi način urejanja problematike beguncev, ki temelji na sprejemanju in vključevanju manjših skupin v razpršena okolja, kar v sodelovanju z občinami omogoča boljšo integracijo v lokalno skupnost.

„Zgled dejanskega evropskega sožitja“

Brglez pa je ob koncu pogovora poudaril, da je - upoštevaje meje Slovenije - trenutno samo državna meja med Slovenijo in Italijo zgled dejanskega evropskega sožitja. Zato se je zavzel, da bi odprtost še nadalje utrjevali s tesnim čezmejnim sodelovanjem in gospodarskimi ter infrastrukturnimi projekti v okviru makroregij Evropske unije, so sporočili iz DZ.

