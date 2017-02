24. februar 2017 ob 15:56 Italija

Za uvod Merče, Praprot prvi voz

Jubilejni 50. Kraški pust

Foto: Primorski dnevnik

Na Opčinah že vlada pravo pustno vzdušje. Najbolj zavzeti pustarji so sinoči pred Prosvetnim domom dočakali slavnostni prihod kraljevega para. Letošnji kralj Kraškega pusta Pekeč Suhi Teč ter Kraljica Pija, ki jo teran že kar zvija, sta se z rikšo, v spremstvu godcev iz Saleža, pripeljala do Prosvetnega doma. Hudomušni Omar Marucelli je vodil žreb skupin in vozov, ki se bodo jutri udeležili jubilejnega 50. openskega pustnega sprevoda. Ob tej priložnosti je Fotokrožek Trst 80 v dvorani Prosvetnega doma odprl razstavo o dolgoletni tradiciji Kraškega pusta, ki jo je predstavil Marko Civardi. Sedemnajst članov je prispevalo svoje fotografije iz pustnih sprevodov na Opčinah. »Najstarejše fotografije je prispeval Jadran Ceh, te so iz leta 1968, ko je Sežana prvič sodelovala na sprevodu«, je povedal Civardi. Na razstavi so sodelovali tudi učenci nižjih srednjih šol z Opčin in s Proseka, ki so pod mentorstvom profesorice Helene Volpi okrasili dvorano Prosvetnega doma z raznimi pustnimi maskami, ki so jih sami izdelali.

Fotokrožek tudi letos za vse ljubitelje fotografije prireja pustni foto extempore. Kdor želi sodelovati, se lahko opremljen s fotoaparatom prijavi jutri, od 13. do 14. ure, v prvem nadstropju Prosvetnega doma. Ob zaključku pustnega sprevoda, naj udeleženci prinesejo organizatorjem tri fotografije. Najboljše fotografije bodo organizatorji jutri nagradili s posebno nagrado.

Ob 50. obletnici pustnega praznika bo jutrišnji sprevod štel kar štiriindvajset skupin in vozov. Kralj in kraljica sta s pomočjo malega Jadrana in male Ajlin izžrebala vrstni red: prvi bodo z openskega Pikelca krenili pustarji iz Merč, kot prvi voz pa je kraljica Pija na svoje veliko veselje izžrebala prav pustarje iz svoje vasi: Praprot, z geslom Kralj pusta pomagaj nam ti, ker teh iger smo štufi vsi, bo torej kot prvi voz odprl 50. Kraški pust, ki bo tudi letos z norčijami in vragolijami preplavil Opčine.

Barbara Ferluga



Več novic na www.primorski.eu